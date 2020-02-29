96-летний ветеран из Луганска: «Узнал, что родился 29 февраля, благодаря службе в армии»

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:41:55+03:00

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29 февраля на календаре встречается раз в четыре года в високосный год. Поэтому люди, которые родились в этот день, всегда становятся перед выбором – отмечать день рождения в конце февраля или в начале марта? А кто-то не отмечает эту памятную дату вовсе, если это не високосный год. Так делает луганчанин Петр Кушилину.

Сегодня долгожитель из Луганска Петр Кушилин празднует свой 96-й день рождения с учетом всех високосных и не високосных годов. Правда, о том, что Петр родился в такую редкую дату, он сам узнал уже в осознанном возрасте во время прохождения службы в армии в 1942 году.

— Я не знал, что родился 29 февраля. Я призывался на фронт (в Великую Отечественную войну) как с 1925 (года рождения), — рассказал ветеран. — Это только после войны я решил продолжить службу в армии, и нужно было сделать паспорт. Я поехал на (малую) Родину, чтобы взять свидетельство о рождении. Искали от 1925 года, но не нашли, а нашли за 29 февраля 1924 года.

Празднование дня рождения Петр называет «модой». Он никогда не придавал этой дате большого значения. Пошло это еще из его юности. В Великую Отечественную войну ему было не до празднования. Со своими сослуживцами он освобождал Украину от немецко-фашистских захватчиков, форсировали Днепр и Польшу. А после его отправили на Запад.

— Какой там день рождения – война была, надо было победить, — продолжил ветеран. — Раньше вообще не отмечали особо. Трудно было очень. Вот в 33-м (1933) году была голодовка, какой там день рождения? Это после войны модно стало отмечать дни рождения, а до этого об этом не думали.

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ИСТОЧНИК KP.RU