Погода в Донецке на день: 29 февраля будет солнечно и без осадков
Последний зимний день будет мало отличаться от того, какой, собственно, была зима. Такой аномально теплой зимы дончане не помнят. Снега и морозы были не больше недели.
Вот и сегодняшний день обещает быть ясным, без осадков. Температура воздуха днем +6, ночью -2. Атмосферное давление 745 мм рт ст.
В последний день зимы отмечается день памяти Иоанна Кассиана Римлянина. 29 февраля исстари считают самым бедственным днем. В этот день наши предки не работали, предпочитали не выходить из избы, особенно до солнечного восхода, боясь «глаза Касьяна».
Кстати, в ближайшие дни нас ждет потепление, каждый день дневная температура будет расти. Так что календарная весна наступит в срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU