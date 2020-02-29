Погода в Донецке на день: 29 февраля будет солнечно и без осадков

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:29:01+03:00

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Последний зимний день будет мало отличаться от того, какой, собственно, была зима. Такой аномально теплой зимы дончане не помнят. Снега и морозы были не больше недели.

Вот и сегодняшний день обещает быть ясным, без осадков. Температура воздуха днем +6, ночью -2. Атмосферное давление 745 мм рт ст.

В последний день зимы отмечается день памяти Иоанна Кассиана Римлянина. 29 февраля исстари считают самым бедственным днем. В этот день наши предки не работали, предпочитали не выходить из избы, особенно до солнечного восхода, боясь «глаза Касьяна».

Кстати, в ближайшие дни нас ждет потепление, каждый день дневная температура будет расти. Так что календарная весна наступит в срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU