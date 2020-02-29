Открыть огонь по району пункта пропуска «Еленовка», при котором котором был ранен мирный житель, приказал командир 28-й бригады ВСУ Максим Марченко

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:18:14+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что приказ открыть огонь по району контрольно-пропускного пункта «Еленовка», в результате которого мирный житель получил ранения, отдал командир 28-й бригады украинских вооруженных формирований Максим Марченко.

- Обстрел велся с находящихся в районе пункта пропуска позиций 28-й бригады, - говорится в сообщении. - По данным разведки, огонь был открыт личному приказу командира бригады Марченко с целью спровоцировать подразделения Народной милиции ДНР на ответный огонь для последующего обвинения Республики в нарушении перемирия.

Напомним, что во время пересечения линии разграничения, 28 февраля около четырех часов вечера, 60-летний мирный житель получил огнестрельное ранение левой голени. Пострадавший рассказал, что во время прохождения нейтральной зоны, через КПВВ Новотроицкое-Еленовка, со стороны ВСУ был открыт огонь из стрелкового оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU