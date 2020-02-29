2020-02-29T09:18:14+03:00
Политика

Открыть огонь по району пункта пропуска «Еленовка», при котором котором был ранен мирный житель, приказал командир 28-й бригады ВСУ Максим Марченко

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: zi.uaФото: zi.ua
Изменить размер текста:

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что приказ открыть огонь по району контрольно-пропускного пункта «Еленовка», в результате которого мирный житель получил ранения, отдал командир 28-й бригады украинских вооруженных формирований Максим Марченко.

- Обстрел велся с находящихся в районе пункта пропуска позиций 28-й бригады, - говорится в сообщении. - По данным разведки, огонь был открыт личному приказу командира бригады Марченко с целью спровоцировать подразделения Народной милиции ДНР на ответный огонь для последующего обвинения Республики в нарушении перемирия.

Напомним, что во время пересечения линии разграничения, 28 февраля около четырех часов вечера, 60-летний мирный житель получил огнестрельное ранение левой голени. Пострадавший рассказал, что во время прохождения нейтральной зоны, через КПВВ Новотроицкое-Еленовка, со стороны ВСУ был открыт огонь из стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ попали в школу на северо-западе Горловки

Украинские военные продолжают обстреливать дома, школы, детские сады Республики (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
96-летний ветеран из Луганска: «Узнал, что родился 29 февраля, благодаря службе в армии»
ВСУ выпустили по ДНР 72 боеприпаса
Командир 93-й бригады ВСУ и его замы оказались под следствием из-за массового хищения вооружения
Открыть огонь по району пункта пропуска «Еленовка», при котором котором был ранен мирный житель, приказал командир 28-й бригады ВСУ Максим Марченко
Убегая от полиции пьяный офицер украинской армии сломал ногу
Погода в Донецке на день: 29 февраля будет солнечно и без осадков
В ЛНР внесли два вида рыбы в Красную книгу
ВСУ ранили мирного жителя на КПВВ Еленовка
Два горняка погибли в шахте Шахтерска из-за взрыва метана
С первого августа пенсионный фонд ЛНР прекратит выплаты не прошедшим идентификацию пенсионерам
Тили-бом, тили-бом, не открылся укро «Дом» - громко анонсированный пропагандистский канал для ДНР так и не открылся
В Горловке открылся новый пункт приема документов для оформления паспорта России