2020-02-29T09:16:03+03:00
Политика

Убегая от полиции пьяный офицер украинской армии сломал ногу

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: amp.hyser.com.uaФото: amp.hyser.com.ua
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Офицер 46-й бригады вооруженных формирований Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сломал ногу, убегая от полиции. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- После распития спиртных напитков группой офицеров первой батальонной тактической группы решено было продолжить увеселительное мероприятие, - рассказывает он. - Но, находясь в алкогольном опьянении, «горе-защитники» были задержаны патрулем военной службы правопорядка возле продуктового магазина в населенном пункте Станица Луганская.

Один из офицеров решил сбежать с места, чтобы избежать наказания.

- Командир взвода старший лейтенант Кулешов не смог преодолеть препятствие в виде бетонного ограждения и сломал ногу, - сказал начальник НМ ЛНР Ян Лещенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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