Убегая от полиции пьяный офицер украинской армии сломал ногу
Офицер 46-й бригады вооруженных формирований Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сломал ногу, убегая от полиции. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.
- После распития спиртных напитков группой офицеров первой батальонной тактической группы решено было продолжить увеселительное мероприятие, - рассказывает он. - Но, находясь в алкогольном опьянении, «горе-защитники» были задержаны патрулем военной службы правопорядка возле продуктового магазина в населенном пункте Станица Луганская.
Один из офицеров решил сбежать с места, чтобы избежать наказания.
- Командир взвода старший лейтенант Кулешов не смог преодолеть препятствие в виде бетонного ограждения и сломал ногу, - сказал начальник НМ ЛНР Ян Лещенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU