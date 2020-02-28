Азовская шемая и рыбец включены в красную книгу ЛНР

28 Февр. 2020 2020-02-28T23:59:59+03:00

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Правительство ЛНР постановлением "О внесении изменений в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира Луганской Народной Республики" включило в Красную книгу Республики два новых вида рыб. Об этом сообщил заместитель начальника управления правового обеспечения Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Артем Кривошеев.

- На заседании Правительства ЛНР 25 февраля 2020 года принято постановление "О внесении изменений в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира Луганской Народной Республики", в соответствии с которым в Красную книгу ЛНР включены два новых вида рыб – Азовская шемая и рыбец, - рассказал он.

Замначальника управления сказал, что эти виды являются стайными рыбами, которые обитают в водах лиманов и приустьевых участках рек, откуда осуществляют массовые миграции в реки для размножения как в осенне-зимний, так и в весенне-летний период.

- В прошлом это была ценная промысловая рыба, но сейчас численность шемаи и рыбца повсеместно резко сократилась, а из многих водоемов эти рыбы и вовсе исчезли. Встречаются крайне редко в единичных экземплярах, - отметил Кривошеев.

Он уточнил, что основными негативными факторами, повлиявшими на исчезнвоение данных видов рыб, стали освоения районов нереста (обустройство регулирующих речной сток плотин), браконьерство во время нереста и на зимовальных ямах, а также загрязнение рек отходами промышленного и сельскохозяйственного производства.

Специалист ведомства рассказал, что азовская шемая включена в Красные книги России, Украины и Международного союза охраны природы (МСОП), а рыбец – в красный список МСОП и Красную книгу Орловской области.

- Таким образом, охрана рыб на нерестилищах и во время нерестовых миграций, улучшение экологического состояния рек, а также организация искусственного разведения позволит улучшить состояние популяций данных видов рыб, - подытожил Кривошеев.

ИСТОЧНИК KP.RU