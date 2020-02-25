«Меру знать надо!»: В праздник защитника Отечества пожарные ЛНР спасли троих мужчин

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:55:46+03:00

К таким последствиям приводит курение в постели в пьяном состоянии. Фото: МЧС ЛНР

Все они пьяными курили в постели

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Длинные праздники в ЛНР (понедельник, 24 февраля, был выходным) не всем мужчинам пошли на пользу. Некоторые предпочли отметить День защитника Отечества, лежа в кровати с сигаретой в зубах. По этой причине едва на тот свет не угодили. О двух таких случаях рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

Днем 23 февраля спасатели Красного Луча тушили пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Пахоли. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали сильный запах гари, исходящий из квартиры на четвертом этаже.

Через балкон по автолестнице спасатели проникли в квартиру. Там обнаружили 67-летнего хозяина, который спал на диване. А в это время его 46-летний сын в ванной комнате пытался потушить горящий матрас. Обоих вывели на улицу – мужчины не пострадали. Вероятно, матрас загорелся в комнате, сын отнес его в ванную. Залил водой и успокоился. Однако тот продолжал гореть, создавая сильное задымление, крайне опасное для жизни и здоровья людей.

Кстати, в ночь на 24 февраля в Луганске пожарным пришлось в прямом смысле откачивать 47-летнего жителя. Около 5 утра спасатели выехали на тушение пожара в квартале Солнечном. Сильный дым шел из квартиры на втором этаже пятиэтажки. Там на тлеющем матрасе в бессознательном состоянии лежал хозяин жилья.

Спасатели вынесли пострадавшего на свежий воздух и произвели искусственную вентиляцию легких с помощью аппарата ГС-10. После медики «скорой» доставили мужчину в состоянии средней тяжести в ожоговое отделение Луганской республиканской клинической больницы. Луганчанин помимо отравления дымом получил термический ожог спины.

«Меру знать надо и не курить в постели!» - обычно такой совет дают спасатели. Увы, не все ему следуют. Подобные пожары случаются в ЛНР почти ежедневно.

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ИСТОЧНИК KP.RU