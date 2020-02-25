2020-02-25T09:53:53+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 25 февраля ожидается сильный ветер и снег с дождем

По сообщениям синоптиков, в ДНР вторник, 25 февраля будет идти снег, мокрый снег, температура воздуха до +4
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Февраль в Донецке. ФОто: Александр ВалентиновичФевраль в Донецке. ФОто: Александр Валентинович
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 25 февраля весь день будет ветрено, ожидаются осадки.

- В Донецке на протяжении всего дня будетдуть сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Ветер северо-западный. Во второй половине дня будет идти дождь, переходящий в снег с дождем. Столбики термометров поднимутся до отметки +4. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:18, закат – 18:05, долгота дня 10 часов 47 минут.

По народному календарю 25 февраля почитается память святого Алексия, чудотворца. В народе 25 февраля назывался днем Алексея Рыбного, потому что если в этот день наступала оттепель — летом будет хорошо ловиться рыба. С этого дня в течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай. Если на Алексея небо звездно, можно ждать хлеборода. А солнечный день обещал хороший урожай яблок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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