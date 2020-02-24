2020-02-24T20:43:02+03:00
Общество

В Енакиево центр крови приглашает стать донором

Кровь требуется для бесперебойной работы больниц
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Енакиево центр крови приглашает стать доноромВ Енакиево центр крови приглашает стать доноромФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Енакиево Центр крови приглашает сдать кровь и ее компоненты для пополнения банка крови и последующего бесперебойного обеспечения больниц. Об этом медики бросили клич в социальных сетях.

- Нужны любые группы крови, - сообщили они. - Помните, что время, проведенное в донорском кресле, не будет потрачено зря!

Перед сдачей крови легкий завтрак (сваренная на воде каша, сухое печенье), нельзя жирное, острое, жареное и копченое. Накануне пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков.

Перед сдачей крови предоставят чай и печенье, а после - выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора).

Кровь можно сдать в любой день с понедельника по пятницу с 08.30 до 13.00.

Адрес: улица Гагарина 2а (рядом с трамвайным депо).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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