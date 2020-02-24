В Енакиево центр крови приглашает стать донором
В Енакиево Центр крови приглашает сдать кровь и ее компоненты для пополнения банка крови и последующего бесперебойного обеспечения больниц. Об этом медики бросили клич в социальных сетях.
- Нужны любые группы крови, - сообщили они. - Помните, что время, проведенное в донорском кресле, не будет потрачено зря!
Перед сдачей крови легкий завтрак (сваренная на воде каша, сухое печенье), нельзя жирное, острое, жареное и копченое. Накануне пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков.
Перед сдачей крови предоставят чай и печенье, а после - выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора).
Кровь можно сдать в любой день с понедельника по пятницу с 08.30 до 13.00.
Адрес: улица Гагарина 2а (рядом с трамвайным депо).
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ИСТОЧНИК KP.RU