2020-02-24T21:41:31+03:00
Политика

ВСУ хаотично минируют местность

При этом схему минных полей не составляются
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: mariupolnews.com.uaФото: mariupolnews.com.ua
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Командиры вооруженных формирований Украины продолжают отдавать приказы на хаотичное минирование местности, что вызывает угрозу для мирных жителей.

- При установке минно-взрывных заграждений украинские боевики не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей. Данные действия оккупантов приводят к трагическим последствиям в первую очередь для самих боевиков, - сказали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В оборонном ведомстве ДНР отметили, что 23 февраля в районе поселка Богдановка (вблизи участка разведения сил и средств Петровское-Богдановка) на украинской мине подорвался украинский солдат.

- В результате подрыва старший солдат Кучугеренко А.Ф. получил множественные осколочные ранения, - сообщили в НМ ДНР. - С целью оправдания преступной халатности и снятия ответственности за небоевую потерю, командир 128 бригады Корыстылев доложил в вышестоящий штаб о получении ранений военнослужащим в результате обстрела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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