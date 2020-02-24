Донецких театралов ждет премьера французской пьесы "Ромео и Жанетта"

24 Февр. 2020 2020-02-24T19:09:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьера истории любви в 2-х действиях "Ромео и Жанетта" по пьесе французского драматурга Жана Ануя ждет дончан уже в марте. Сейчас в дратеатре Донецка вовсю идут репетиции. Режиссер Сергей Бобровский знаком донецкому зрителю по чеховскому "Вишневому саду", который он поставил здесь в 2018 году.

- Мне не интересно повторяться от пьесы к пьесе, я не исповедую один и тот же язык, - сказал режиссер в интервью "Комсомолке". - Так же не может один спектакль быть интересен одинаково всем. Выбор этой пьесы определен художественным руководителем муздрамы Донецка Натальей Волковой. И мне этот выбор понравился. Как режиссеру, мне всегда хотелось бы знать интересы театра, пробовать себя в чем-то новом, расширять свой диапазон. Эта пьеса про то, что чудо существует, даже если это чудо приводит к трагическим последствиям. Во всех смыслах. Ведь любовь, пресловутая любовь, о которой так много мы все говорим, неуловима, многомерна, велика. Поймать ее в устойчивые понятия невозможно.

Премьера спектакля состоится 20 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Музыкальная группа «Новороссия» выпустила клип о защитниках Донбасса

Съемки клипа заняли около года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU