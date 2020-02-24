На масленицу в ботаническом саду выкуют огромный металлический блин
Масленичные гуляния в Донецке пройдут не только в столичном парке имени Щербакова, а и в ботаническом саду.
1 марта гостей ботсада ждет насыщенная программа, обещают организаторы. Выступления народных коллективов, хороводы, игры, конкурсы.
Еще будет катание на лошадях, тематические мастер-классы по созданию кукол-оберегов, и, конечно же, чаепитие и вкусные угощения, - анонсируют в донецком ботаническом саду.
Кроме этого, местные кузнецы выкуют огромный блин – диаметром 40 сантиметров.
- Все желающие смогут попробовать себя в роли кузнецов и создать своими руками кованый сувенир (подковы, солнышки и блины), - рассказывают организаторы.
Ну и, конечно же, всех ждет – традиционное сжигание чучела как символа уходящей зимы.
Начало в 11:00.
Вход на территорию Сада свободный!
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ИСТОЧНИК KP.RU