2020-02-24T18:57:19+03:00
Общество

На масленицу в ботаническом саду выкуют огромный металлический блин

1 марта гостей ждет насыщенная программа
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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1 марта гостей ботсада ждет насыщенная программа1 марта гостей ботсада ждет насыщенная программаФото: Алина ГАБДУЛИНА
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Масленичные гуляния в Донецке пройдут не только в столичном парке имени Щербакова, а и в ботаническом саду.

1 марта гостей ботсада ждет насыщенная программа, обещают организаторы. Выступления народных коллективов, хороводы, игры, конкурсы.

Еще будет катание на лошадях, тематические мастер-классы по созданию кукол-оберегов, и, конечно же, чаепитие и вкусные угощения, - анонсируют в донецком ботаническом саду.

Кроме этого, местные кузнецы выкуют огромный блин – диаметром 40 сантиметров.

- Все желающие смогут попробовать себя в роли кузнецов и создать своими руками кованый сувенир (подковы, солнышки и блины), - рассказывают организаторы.

Ну и, конечно же, всех ждет – традиционное сжигание чучела как символа уходящей зимы.

Начало в 11:00.

Вход на территорию Сада свободный!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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