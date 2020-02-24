ВСУ обстреливали ЛНР из крупнокалиберных минометов и артиллерии

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:14:11+03:00

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Вооруженные формирований Украины не прекращают обстрелы республик Донбасса – только за прошедшие сутки киевские силовики выпустили по ДНР и ЛНР больше 120 различных боеприпаса.

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ЛНР 63 боеприпаса.

- Военнослужащие 93-й бригады ВСУ из 152-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов, а также станковых противотанковых гранатометов обстреляли район поселка Голубовское, - рассказывает Филипоненко. - Кроме того, бойцы 59-й бригады ВСУ подвергли обстрелу из 120 и 82-миллиметровых минометов район населенного пункта Нижнее Лозовое.

Представитель оборонного ведомства Республики сообщил, что информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU