Разведка ДНР: Украинские силовики разместили вооружение вблизи жилых домов

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:26:04+03:00

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Вооруженные формирования Украины продолжают размещать военную технику вблизи жилых домов в Донбассе. Разведка Донецкой Народной Республики зафиксировала вооружение в ряде населенных пунктов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В районе поселка Зеленополье, что на горловском направлении, обнаружен ракетный комплекс «Оса». Недалеко от места разведения сил и средств на участке Петровское-Богдановка зафиксированы три бронемашины. У поселка Каменка под Авдеевкой обнаружена бронированная разведывательная машина, еще две таких – у села Нетайлово к северо-западу от Донецка. В этом же районе зафиксированы БМП-2 и БТР у села Карловка. Также замечена зенитка на грузовике в Первомайском.

Кроме этого киевские силовики минируют местность, при этом не ограждают эту зону предупредительными табличками.

- Боевики 10 отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Гнутово проводят мероприятия по установке дополнительных минно-взрывных заграждений, что создает угрозу жизням мирных жителей, так как такие участки даже не ограждаются предупредительными табличками «Осторожно мины», - рассказали в Народной милиции ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU