В Калининском районе Донецка произошел взрыв бытового газа – пострадали два человека
Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.
Что стало причиной взрыва бытового газа – не сообщается.
- В Калининском районе Донецка по улице Краснофлотская в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Пострадало двое мужчин: 1972 и 1975 годов рождения, - рассказали в МЧС ДНР.
В ведомстве отметили, что один из пострадавших был госпитализирован.
- Второй мужчина от госпитализации отказался, - сказали спасатели.
В МЧС рассказали, что на месте происшествия работали четыре единицы техники и 16 человек личного состава.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В здоровом теле здоровый дух! В Донецке работает бесплатная секция йоги для пенсионеров
Похоже, что в Республике самое активное и спортивное поколение – это дедушки и бабушки от 60 лет (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU