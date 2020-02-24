2020-02-24T16:27:00+03:00
Происшествия

В Калининском районе Донецка произошел взрыв бытового газа – пострадали два человека

Об этом сообщили в МЧС ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Один мужчина был доставлен в больницу, второй от госпитализации отказалсяОдин мужчина был доставлен в больницу, второй от госпитализации отказалсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

Что стало причиной взрыва бытового газа – не сообщается.

- В Калининском районе Донецка по улице Краснофлотская в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Пострадало двое мужчин: 1972 и 1975 годов рождения, - рассказали в МЧС ДНР.

В ведомстве отметили, что один из пострадавших был госпитализирован.

- Второй мужчина от госпитализации отказался, - сказали спасатели.

В МЧС рассказали, что на месте происшествия работали четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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