В Калининском районе Донецка произошел взрыв бытового газа – пострадали два человека

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:27:00+03:00

Один мужчина был доставлен в больницу, второй от госпитализации отказался Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом сообщили в МЧС ДНР

Изменить размер текста: A A

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

Что стало причиной взрыва бытового газа – не сообщается.

- В Калининском районе Донецка по улице Краснофлотская в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Пострадало двое мужчин: 1972 и 1975 годов рождения, - рассказали в МЧС ДНР.

В ведомстве отметили, что один из пострадавших был госпитализирован.

- Второй мужчина от госпитализации отказался, - сказали спасатели.

В МЧС рассказали, что на месте происшествия работали четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В здоровом теле здоровый дух! В Донецке работает бесплатная секция йоги для пенсионеров

Похоже, что в Республике самое активное и спортивное поколение – это дедушки и бабушки от 60 лет (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU