Погода в Донецке на день: 24 февраля ожидается сильный дождь и ветер

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:44:26+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР понедельник, 24 февраля будет идти снег, мокрый снег, температура воздуха до +4

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 24 февраля весь день будет пасмурно и ветрено. На протяжении всего дня будет идти дождь и снег с дождем.

- В Донецке на протяжении всего дня будет идти дождь, переходящий в снег с дождем. Столбики термометров поднимутся до отметки +4. Ветер южный 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:20, закат – 18:04, долгота дня 10 часов 44 минуты.

По народному календарю 24 февраля отмечается день памяти святого Власия Севастийского. До Власия были морозы: рождественские, крещенские, афанасьевские, тимофеевские, никольские. Но власьевские морозы считались самыми «крутыми», и последними. В народе говорили: «Прольет Власий маслица на дорогу — зиме пора убирать ноги», потому что в этот день часто бывали оттепели.

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ИСТОЧНИК KP.RU