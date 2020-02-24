2020-02-24T10:39:57+03:00
Политика

Музыкальная группа «Новороссия» выпустила клип о защитниках Донбасса

Съемки клипа заняли около года [видео]
Екатерина Сорока
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Все события в будущем фильме основаны на реальных событиях. Фото: фрагмент из музыкального клипа «Инвалид войны»Все события в будущем фильме основаны на реальных событиях. Фото: фрагмент из музыкального клипа «Инвалид войны»
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На День защитника Отечества военно-музыкальный ансамбль народной милиции ЛНР «Новороссия» выпустил музыкальный клип о защитниках Донбасса на песню «Инвалид войны».

— По неофициальным данным, за годы войны в Донбассе погибло несколько тысяч добровольцев, которые приехали защищать русский народ от неофашизма. Сотни ребят стали инвалидами, но многие из них по-прежнему несут службу на передовых позициях Народных Республик. Вечная память героям Донбасса! Слава защитникам Отечества», — пишет солист группы Роман Разум.

Это не просто клип, а часть документального фильма. Съемки заняли около года. И вскоре на экранах кинотеатров можно будет увидеть полную версию картины «Повесть о настоящем человеке. Наши дни».

Главный герой фильма и клипа – Евгений Косенков, старший сержант седьмой гвардейской Чистяковской мотострелковой бригады ЛНР. Сам он из российского города Наро-Фоминска. Но пошел добровольцем в Народную милицию ЛНР.

В одном из боев он лишился двух ног. Ему поставили протезы. Но военную карьеру на этом заканчивать он не собирается. И таких, как Евгений, по словам Романа Разума, на линии фронта еще сотни.

Группа "Новороссия" клип на песню "Инвалид Войны".! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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