2020-02-23T13:01:40+03:00
Политика

Обстрелами ВСУ в Гольмовском повреждены восемь жилых домов

Украинская армия как обычно целится в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Обстрелами ВСУ повреждены дома в Горловке. Фото: Иван ПриходькоОбстрелами ВСУ повреждены дома в Горловке. Фото: Иван Приходько
Изменить размер текста:

Украина в очередной раз обстреляла поселок Гольмовский, что на севере Горловки. В той или иной степени повреждены восемь домов и хозяйственных построек мирных жителей. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Обстрел Гольмы. Улица Бабия ,10 попадание в угол дома, в кровлю повреждено остекление в деревянной раме три окна, в летней кухне одно окно в деревянной раме - остекление; улица Бабия, 8 повреждено одно остекление в деревянной раме, шифер на крыше; улица Советской Армии, 36 попадание в огород , поврежден забор; улица Палладина, 15 попадание в кровлю; улица Палладина, 13 попадание в кровлю; улица Фотиевой, 20 попадание в крышу гаража поврежден автомобиль Ланос заднее остекление, крыша и багажник, а также летняя кухня -кровля; улица Фотиевой 22 поврежден забор, повреждено остекление в одном окне; улица Фотиевой, 21 поврежден угол гаража, попадание в крышу , навес, - говориться в сообщении главы горловской администрации.

Также в поселке огнем ВСУ поврежден газопровод. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для уточнения последствий обстрела.

Читайте также

Украинские каратели обстреляли юг Республики сто двадцатыми минами

В 7:05 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению села Ленинское. Выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В честь праздника, сегодня проезд в электротранспорте Макеевки бесплатный
Александр Ананченко: Гордимся всеми, кто защищал и защищает нашу Родину
Обстрелами ВСУ в Гольмовском повреждены восемь жилых домов
В Донецке на Кальмиусе женщина провалилась под лед
Украинские каратели обстреляли юг Республики сто двадцатыми минами
Вокалисты из ДНР борются за право выступить в Америке, в Карнеги-холле
Погода в Донецке на день: 23 февраля ожидается дождь со снегом
Погода в Луганске на день: 23 февраля принесет луганчанам мокрый снег и гололедицу
Два пункта пропуска –«Горловка» и «Александровка» модернизируют к июлю
Китайский коронавирус 2020: житель Донбасса после карантина в Новых Санжарах поедет в Константиновку
После провокации в Донбассе отстранен от должности командир 72-й бригады ВСУ, а само соединение выводят из ООС
«Служу народу Донбасса!» В Донецке Юлию Чичерину наградили орденом Дружбы
В Донецке прошла презентация документального фильма Семена Пегова об освобождении Дебальцево
Украина оставила без воды 11 городов Луганской Народной Республики