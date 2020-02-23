Обстрелами ВСУ в Гольмовском повреждены восемь жилых домов

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:01:40+03:00

Украинская армия как обычно целится в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей

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Украина в очередной раз обстреляла поселок Гольмовский, что на севере Горловки. В той или иной степени повреждены восемь домов и хозяйственных построек мирных жителей. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Обстрел Гольмы. Улица Бабия ,10 попадание в угол дома, в кровлю повреждено остекление в деревянной раме три окна, в летней кухне одно окно в деревянной раме - остекление; улица Бабия, 8 повреждено одно остекление в деревянной раме, шифер на крыше; улица Советской Армии, 36 попадание в огород , поврежден забор; улица Палладина, 15 попадание в кровлю; улица Палладина, 13 попадание в кровлю; улица Фотиевой, 20 попадание в крышу гаража поврежден автомобиль Ланос заднее остекление, крыша и багажник, а также летняя кухня -кровля; улица Фотиевой 22 поврежден забор, повреждено остекление в одном окне; улица Фотиевой, 21 поврежден угол гаража, попадание в крышу , навес, - говориться в сообщении главы горловской администрации.

Также в поселке огнем ВСУ поврежден газопровод. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для уточнения последствий обстрела.

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ИСТОЧНИК KP.RU