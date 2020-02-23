Погода в Луганске на день: 23 февраля снег и мокрый снег, гололедица

23 Февр. 2020 2020-02-24T10:42:16+03:00

Синоптики прогнозируют 23 февраля в ЛНР до пяти градусов тепла, временами мокрый снег

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Сегодня, 23 февраля, в ЛНР температура воздуха от трех градусов мороза ночью до пяти градусов тепла днем, временами ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 22 февраля до 21.00 23 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица; ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, днем местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от нуля до 5 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус один – плюс один градус, днем – 2-4 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ноль – минус 2 градуса ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске от минус 1-3 градусов ночью до нуля – 2 градусов выше нуля днем.

Завтра, 24 февраля будет облачно, местами пройдет сильный дождь, местами штормовые порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду. Температура ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем - 1-6 градусов выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU