Легкая добыча: в подконтрольном Киеву Донбассе вместо бродячих собак отлавливают и умерщвляют домашних любимцев

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:30:14+03:00

Собака предпочитает не покидать территорию предприятия, чтобы не попасть в руки «санитаров». Фото: ТК «Донбасс»

За каждое животное коммунальщики получают по 2 тысячи гривен

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В подконтрольном Киеву Лимане (до переименования - Красный Лиман) вместо бездомных собак отлавливают и умерщвляют домашних. За каждое животное город платит подрядной организации 2 тысячи гривен (более 5 тысяч рублей). А домашние собаки более доступны в отличие от бродячих, за которыми гоняться надо. Теперь жители бросились спасать своих домашних любимцев.

Власти Лимана выделили 200 тысяч гривен (более 500 тысяч рублей) Харьковскому центру обращения с животными на отлов бездомных собак. А те рады стараться в «освоении» бюджетных денег.

Шестимесячная собака Вольта, охранявшая предприятие энергетиков, едва выбежала за ворота, как была похищена коммунальщиками, приехавшими на белой ГАЗели. А чипированную охранницу теплосети и ее щенка не дал забрать из будки местный житель Александр.

Причем стерилизация собак стоит в два раза дешевле.

- Это же будет лучше, чем отлавливать и убивать, – говорит Татьяна – владелица пса Рекса, которого чудом удалось отбить от «шариковых».

Горожане считают, что деньги, выделенные из бюджета, тратятся не по назначению.

- Нет, чтобы забирать бродячих, которые по мусоркам лазят, возле школы, которых дети боятся, женщины. Но за ними гоняться надо. А домашние сами в руки даются, – говорит Александр.

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ИСТОЧНИК KP.RU