2020-02-22T16:30:14+03:00
Политика

Легкая добыча: в подконтрольном Киеву Донбассе вместо бродячих собак отлавливают и умерщвляют домашних любимцев

За каждое животное коммунальщики получают по 2 тысячи гривен
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Собака предпочитает не покидать территорию предприятия, чтобы не попасть в руки «санитаров». Фото: ТК «Донбасс»Собака предпочитает не покидать территорию предприятия, чтобы не попасть в руки «санитаров». Фото: ТК «Донбасс»
Изменить размер текста:

В подконтрольном Киеву Лимане (до переименования - Красный Лиман) вместо бездомных собак отлавливают и умерщвляют домашних. За каждое животное город платит подрядной организации 2 тысячи гривен (более 5 тысяч рублей). А домашние собаки более доступны в отличие от бродячих, за которыми гоняться надо. Теперь жители бросились спасать своих домашних любимцев.

Власти Лимана выделили 200 тысяч гривен (более 500 тысяч рублей) Харьковскому центру обращения с животными на отлов бездомных собак. А те рады стараться в «освоении» бюджетных денег.

Шестимесячная собака Вольта, охранявшая предприятие энергетиков, едва выбежала за ворота, как была похищена коммунальщиками, приехавшими на белой ГАЗели. А чипированную охранницу теплосети и ее щенка не дал забрать из будки местный житель Александр.

Причем стерилизация собак стоит в два раза дешевле.

- Это же будет лучше, чем отлавливать и убивать, – говорит Татьяна – владелица пса Рекса, которого чудом удалось отбить от «шариковых».

Горожане считают, что деньги, выделенные из бюджета, тратятся не по назначению.

- Нет, чтобы забирать бродячих, которые по мусоркам лазят, возле школы, которых дети боятся, женщины. Но за ними гоняться надо. А домашние сами в руки даются, – говорит Александр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Воспитательница трогала везде!» 11-летний переселенец из Донбасса стал жертвой педофила в скаутском лагере на Украине

В скаутских лагерях Украины процветает педофилия (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легкая добыча: в подконтрольном Киеву Донбассе вместо бродячих собак отлавливают и умерщвляют домашних любимцев
В центре Донецка «ушастая единичка» сошла с рельсов
В ЛНР горел интернат для пожилых людей и инвалидов – погиб мужчина
«Чтобы у врагов не было ни одного шанса попрать подвиг!» В Донецке открыли год Великой Победы
На Украине готовят «геббельсов» для информационной войны в интернете
В Донецке от взрыва котла пострадал 71-летний сторож
Сегодня утром повреждены два дома на окраине Донецка после обстрела из БМП и минометов
День защитника Отечества 2020: жителей Луганска приглашают в парк «Патриот»
Погода на день в Донецке: 22 февраля мокрый снег и до 2 градусов тепла
Четыре человека ранены на линии соприкосновения в Донбассе
Погода в Луганске на день: 22 февраля обещает быть пасмурным и с мокрым снегом
После праздников все за парты: В школах Луганска отменен карантин
Командира 93-й бригады подозревают в воровстве и торговле оружием
"Донецкий диктант" сегодня писали 5 тысяч человек
В школах ЛНР введут переводной экзамен по истории
Жители Республики собрали посылку-подарок на 23 февраля для бойцов на передовой
Заслуженный художник РФ Роман Фашаян открыл в Донецке выставку, посвященную русским полководцам и героям войны
Украина потеряла четверых диверсантов, еще двое - остались калеками
Переселенцы из Донецка принесли фрукты украинцам, эвакуированным из Китая
Украли у государства 40 миллионов рублей: Полицией ДНР задержаны представители министерства доходов и сборов Республики