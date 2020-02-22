«Чтобы у врагов не было ни одного шанса попрать подвиг!» В Донецке открыли год Великой Победы

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:39:00+03:00

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Сегодня, 22 февраля, в Донецке открыли год Великой Победы. Торжественное мероприятие прошло в Донбасс Опере. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих Республики, жителей и гостей столицы с наступающим Днем защитника Отечества. А также объявил 2020 год в Донецкой Народной Республике годом Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

- В этом году мы вместе с миллионами людей по всему миру будем отмечать 75-летие Победы над фашистскими захватчиками. И чем дальше по времени мы уходим от этого события, тем чаще нужно обращаться к памяти о нем. Чтобы у врагов не было ни одного шанса попрать подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, - сказал Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил, что народ Донбасса на деле доказал свою приверженность правде и священному долгу, когда в 2014 году восстал против попыток попрать наши главные ценности и жизненные ориентиры.

- Мы не дрогнули и не прогнулись. То, что мы выстояли и смогли за эти годы построить в Республике, стало возможным благодаря традициям мужества и героизма. Благодаря примеру – вечному примеру – героев Великой Отечественной войны, - заявил руководитель государства.

Между тем, украинские каратели сегодня в очередной раз напомнили дончанам, за что они воюют. С утра были обстреляны из минометов. пушек БМП и гранатометов три поселка на окраинах Донецка. В Александровке – по уточненным данным - были повреждены пять домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU