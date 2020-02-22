2020-02-22T10:04:55+03:00
Политика

Сегодня утром повреждены два дома на окраине Донецка после обстрела из БМП и минометов

Под огонь ВСУ попали поселки шахты «Трудовская», Старомихайловка и Александровка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Александровке на юго-западе Донецка украинские военные выпустили 50 снарядов из БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо Александровке на юго-западе Донецка украинские военные выпустили 50 снарядов из БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Президент Зеленский и его команда говорят, что невозможно выполнить Минские соглашения из-за постоянных обстрелов на линии соприкосновения. Действительно, украинская армия, как с цепи сорвалась. Сегодня утром вояки ВСУ обстреляли сразу три поселка в Донецке.

В 4.55 утра по поселку Александровка на юго-западе столицы ДНР было произведено 50 выстрелов из БМП-2. Спустя два часа украинские военные обстреляли из гранатометов расположенный рядом поселок шахты «Трудовская». Огонь велся из Марьинки, которая подконтрольна ВСУ.

А в 9 часов минометный огонь накрыл Старомихайловку на западе Донецка. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали прилет со стороны Красногоровки 5 мин калибром 82 мм. Но данные эти уточняются. Как и информация о пострадавших и разрушениях.

На данный момент известно о двух поврежденных домах в Александровке.

В минувшие сутки ВСУ 10 раз нарушали режим прекращения огня. В зоне обстрелов оказались горловские поселки Зайцево, Доломитное, шахты 6/7. Также обстреливали Ясиноватую, Спартак и Старомихайловку под Донецком. А еще села Ленинское и Коминтерново на юге ДНР.

Украинские военные применяли 120-миллиметровые минометы и гранатометы. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры пока не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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