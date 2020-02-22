Погода на день в Донецке: 22 февраля мокрый снег и до 2 градусов тепла

22 Февр. 2020 2020-02-22T08:11:42+03:00

Весь день в Донецке будет идти мелкий дождь со снегом Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер – до 6 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 22 февраля весь день будет периодически идти мелкий дождь со снегом. Температура воздуха будет находиться на отметках от 0 до 2 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 3 до 6 м/с.

22 февраля в народе называется Никифоры-Панкраты. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью. Наши предки говорили: «На Никифора ночь темна — убегает зима». Небо без звезд указывает на раннюю весну. Была традиция на Никифора выставлять разные семена на три утренние зари на мороз и откладывать их к посевной. Считалось, что это дает большую устойчивость растениям к температурным перепадам.

Судя по народным приметам и погоде 22 февраля, нас ждет ранняя весна.

А вот в период 24-25 февраля в ДНР и Донецке ожидаются сложные погодные условия. Об этом предупреждают в МЧС Республики. 24 февраля порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем дождь, мокрый снег, местами сильные; туман, видимость 100-500 м. 25 февраля ночью мокрый снег, местами сильный; налипание мокрого снега. Порывы ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. На дорогах гололедица, снежный накат.

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ИСТОЧНИК KP.RU