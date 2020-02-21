21 Февр. 2020 2020-02-21T23:36:03+03:00

Четыре человека ранены на линии соприкосновения в Донбассе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР

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За неделю на линии соприкосновения ранены трое военных и один мирный житель. Погибших нет. Об этом сегодня сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой.

- С 14 по 20 февраля 2020 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре человека: трое военнослужащих Республики и один гражданский мужчина, - рассказали в аппарате.

Двое защитников были ранены украинскими снайперами на западе Донецка 15 февраля. В том же районе был ранен и мирный житель. Еще один военный получил минно-взрывную травму на юге Республики 20 февраля.

По данным аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР, с начала года на территории ДНР из-за вооруженной агрессии армии Киева погибли семь человек, все они - военнослужащие.

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ИСТОЧНИК KP.RU