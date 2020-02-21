Погода в Луганске на день: 22 февраля обещает быть пасмурным и с мокрым снегом

21 Февр. 2020 2020-02-21T22:57:41+03:00

Тепло снова вернулось в Донбасс вместе с сыростью и промозглым ветром

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Температура воздуха в ЛНР 22 февраля будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла днем, временами ожидаются мокрый снег, туман, на дорогах гололедица..

- С 21.00 21 февраля до 21.00 22 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью местами слабый мокрый снег, днем временами мокрый снег, туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит минус 1-3 градуса ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Такая же температура ожидается в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

А в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль - 2 градуса мороза, днем – 1-3 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU