После праздников все за парты: В школах Луганска отменен карантин

21 Февр. 2020 2020-02-21T22:10:05+03:00

Там из-за высокой заболеваемостью ОРВИ были закрыты 13 учебных заведений

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С 25 февраля в школах Луганска возобновятся занятия. Такое решение приняла администрация города. Ранее там были закрыты на карантин 13 учебных заведений.

Учебный процесс был прерван в связи с карантином из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся.

- На основании данных городской санитарно-эпидемиологической станции об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ принято решение возобновить образовательный процесс в школах Луганска с 25 февраля, - сообщили в пресс-службе горадминистрации

В пресс-службе напомнили, что ранее городские власти продлевали карантин во всех учреждениях образования Луганска до 22 февраля.

Ранее мы сообщали, что с начала года в ДНР от свиного гриппа погибли пять человек. В Донецком регионе впервые появился в 2009 году. Тогда от H1N1 умерли 193 заболевших человека.

В ближайшие дни ожидается сырая погода с мокрым снегом, а потому позаботьтесь о мерах профилактики вирусных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU