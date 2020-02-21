Командира 93-й бригады подозревают в воровстве и торговле оружием

21 Февр. 2020 2020-02-21T21:13:38+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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В украинских вооруженных формированиях продолжают выявляться факты воровства вооружения, которое впоследствии оказывается на «черном рынке». Военное руководство обеспокоено тем, что в числе недостач - американское вооружение, которое на особом учете у западных кураторов. Из-за участившихся краж переданного иностранцами оружия в Украину даже приезжала спецкомиссия из США.

На днях, правоохранители незалежной выдвинули подозрении в хищении оружия командиру 93-й бригады ВСУ Дмитрию Брыжинскому. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Отмечается, что Брыжинскому лично вручили документальное подозрение в организации хищения и вывоза в центральные области стрелкового оружия с целью его продажи.

- По предварительным данным расследования, Брыжинский состоял в сговоре с неким гражданином Украины, представляющимся позывным Вепрь и состоящим в националистической группировке, который передавал ему заказы на определенные виды оружия и боеприпасов, – рассказал Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU