"Донецкий диктант" сегодня писали 5 тысяч человек

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:35:26+03:00

Мероприятие проходит в ДНР шестой год. Фото: news.donnu.ru

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Образовательная акция «Донецкий диктант» прошла сегодня в ДНР и собрала около 5000 человек.

- Для проверки знаний было организовано 214 площадок во всех городах и районах Республики, - сообщила завотделом русского языка и литературы Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования Лариса Мельникова. - Текст диктанта был посвящен истории донецких улиц. Автором выступила одна доцент кафедры русского языка и литературы из Донецкого национального университета.

"Донецкий диктант" проводится на территории ДНР в шестой раз. В прошлом году в мероприятии приняли участие свыше 6000 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU