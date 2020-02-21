"Донецкий диктант" сегодня писали 5 тысяч человек
Образовательная акция «Донецкий диктант» прошла сегодня в ДНР и собрала около 5000 человек.
- Для проверки знаний было организовано 214 площадок во всех городах и районах Республики, - сообщила завотделом русского языка и литературы Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования Лариса Мельникова. - Текст диктанта был посвящен истории донецких улиц. Автором выступила одна доцент кафедры русского языка и литературы из Донецкого национального университета.
"Донецкий диктант" проводится на территории ДНР в шестой раз. В прошлом году в мероприятии приняли участие свыше 6000 человек.
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