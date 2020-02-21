В школах ЛНР введут переводной экзамен по истории

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:36:56+03:00

Если ученик завалит экзамен по этому предмету, то может остаться на второй год

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В следующем учебном году в школах ЛНР будет нововведение. Экзамен по истории станет переводным. То есть, если ученик завалит экзамен по этому предмету, то есть риск, что он останется на второй год в том же классе. Об этом сегодня, 21 февраля сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

— Мы уже на протяжении двух лет обсуждаем и с родительской общественностью, и с педагогами вопрос о переводных экзаменах. Я думаю, что, наверное, будет правильно, что первым таким переводным экзаменом в следующем учебном году станет именно экзамен по истории, — рассказал министр. — Потому что сегодня, как мы понимаем, это немаловажно, чтобы повысить уровень ответственности не только учащихся, но и педагогов за знания по истории нашего государства, нашей общей истории перед всеми участниками образовательного процесса.

Также такое решение о статусе экзамена по истории может быть связано еще с тем, что этот учебный год в школах ЛНР объявлен «Годом памяти и славы».

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ИСТОЧНИК KP.RU