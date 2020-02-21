Жители Республики собрали посылку-подарок на 23 февраля для бойцов на передовой

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:17:58+03:00

Акция «Посылка солдату» проводится регулярно не только на праздничные даты. Фото: oddr.info

Дети нарисовали и подписали открытки, а взрослые собрали сладкие и нужные подарки

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Накануне Дня защитника Отечества жители Республики общими усилиями собрали посылку-подарок для бойцов, которые сейчас находятся на передовой. Сегодня, 21 февраля, посылка поехала к своим получателям. Об этом рассказали в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Сбором подарков для бойцов занимались не только взрослые, но и дети. Школьники своими руками нарисовали и склеили открытки с пожеланиями на 23 февраля, а взрослые собрали вкусные и полезные подарки. Только одних сладостей набралось на полторы тонны.

— Наши бойцы все эти годы доблестно сражаются за мир, благополучие и счастливое будущее Донбасса. Мы верим в наших защитников, хотим поддержать и поздравить их с наступающим праздником мужества», — сказал советник руководителя Центрального исполкома движения Андрей Бедило.

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ИСТОЧНИК KP.RU