Жители Республики собрали посылку-подарок на 23 февраля для бойцов на передовой
Накануне Дня защитника Отечества жители Республики общими усилиями собрали посылку-подарок для бойцов, которые сейчас находятся на передовой. Сегодня, 21 февраля, посылка поехала к своим получателям. Об этом рассказали в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».
Сбором подарков для бойцов занимались не только взрослые, но и дети. Школьники своими руками нарисовали и склеили открытки с пожеланиями на 23 февраля, а взрослые собрали вкусные и полезные подарки. Только одних сладостей набралось на полторы тонны.
— Наши бойцы все эти годы доблестно сражаются за мир, благополучие и счастливое будущее Донбасса. Мы верим в наших защитников, хотим поддержать и поздравить их с наступающим праздником мужества», — сказал советник руководителя Центрального исполкома движения Андрей Бедило.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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