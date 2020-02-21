Украли у государства 40 миллионов рублей: Полицией ДНР задержаны представители министерства доходов и сборов Республики

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:38:48+03:00

Подозреваемые успели оформить почти 800 фиктивных документов на ввозимые в Республику товары

Изменить размер текста: A A

Полиция ДНР задержала группу должностных лиц министерства доходов и сборов Республики по подозрению в махинациях на таможенных постах.

- Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР задержали группу должностных лиц таможенной службы министерства доходов и сборов ДНР, которые путем злоупотребления должностными полномочиями нарушили охраняемые законом интересы государства, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

Оказывается подозреваемые оформляли фиктивные документы о ввозе товаров на территорию Республики. За каждое такое заявление фигуранты получали от предпринимателей 1-2 тысячи рублей. Преступные схемы реализовывались на пунктах пропуска «Мариновка», «Успенка» и «Новоазовск».

- По местам работы и проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых были изъяты доказательства причастности 40 злоумышленников к оформлению почти 800 фиктивных заявлений, - добавили в МВД ДНР. - Нелегальный доход задержанных составил более 1 миллиона рублей. Своими действиями фигуранты причинили государству материальный ущерб в размере около 40 миллионов рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Донецке появится стеклянный музей известного путешественника Леонида Микулы

За полвека он собрал уникальную коллекцию экспонатов [видео, фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU