2020-02-21T13:38:48+03:00
Происшествия

Украли у государства 40 миллионов рублей: Полицией ДНР задержаны представители министерства доходов и сборов Республики

Подозреваемые успели оформить почти 800 фиктивных документов на ввозимые в Республику товары
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Изъяты доказательства причастности 40 злоумышленников к оформлению почти 800 фиктивных заявлений. Фото: ДАНИзъяты доказательства причастности 40 злоумышленников к оформлению почти 800 фиктивных заявлений. Фото: ДАН
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Полиция ДНР задержала группу должностных лиц министерства доходов и сборов Республики по подозрению в махинациях на таможенных постах.

- Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР задержали группу должностных лиц таможенной службы министерства доходов и сборов ДНР, которые путем злоупотребления должностными полномочиями нарушили охраняемые законом интересы государства, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

Оказывается подозреваемые оформляли фиктивные документы о ввозе товаров на территорию Республики. За каждое такое заявление фигуранты получали от предпринимателей 1-2 тысячи рублей. Преступные схемы реализовывались на пунктах пропуска «Мариновка», «Успенка» и «Новоазовск».

- По местам работы и проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых были изъяты доказательства причастности 40 злоумышленников к оформлению почти 800 фиктивных заявлений, - добавили в МВД ДНР. - Нелегальный доход задержанных составил более 1 миллиона рублей. Своими действиями фигуранты причинили государству материальный ущерб в размере около 40 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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