Медведи-жонглеры, акробаты-экстремали и веселые клоуны: Московский цирк Никулина едет в Донецк с новой программой

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:03:24+03:00

Кассы цирка работают ежедневно без перерыва и выходных с 9.00 до 17.00 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

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Московский цирк Никулина снова приедет в Донецк. Циркачи проведут здесь около месяца. В это время они будут выступать в нашем донецком цирке «Космос». Для этого они подготовили новую развлекательную программу «Ура! Ура! Я в цирк иду!». Организаторы обещают незабываемое зрелище с жонглирующими животными, экстремальными номерами акробатов и, конечно же, веселыми клоунами. Об этом рассказали в пресс-службе донецкого цирка «Космос».

— Невероятное событие! С 7 марта по 5 апреля в Донецком цирке легендарный Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Ура! Ура! Я в цирк иду». Не откажите себе в удовольствии увидеть все своими глазами! — говорится в сообщении.

Билеты на выступление можно приобрести в кассе цирка или в отделении «Почта Донбасса».

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ИСТОЧНИК KP.RU