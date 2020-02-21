2020-02-21T13:03:24+03:00
Общество

Медведи-жонглеры, акробаты-экстремали и веселые клоуны: Московский цирк Никулина едет в Донецк с новой программой

Выступления пройдут в донецком цирке «Космос» с 7 марта по 5 апреля
Екатерина Сорока
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Кассы цирка работают ежедневно без перерыва и выходных с 9.00 до 17.00Кассы цирка работают ежедневно без перерыва и выходных с 9.00 до 17.00Фото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Московский цирк Никулина снова приедет в Донецк. Циркачи проведут здесь около месяца. В это время они будут выступать в нашем донецком цирке «Космос». Для этого они подготовили новую развлекательную программу «Ура! Ура! Я в цирк иду!». Организаторы обещают незабываемое зрелище с жонглирующими животными, экстремальными номерами акробатов и, конечно же, веселыми клоунами. Об этом рассказали в пресс-службе донецкого цирка «Космос».

— Невероятное событие! С 7 марта по 5 апреля в Донецком цирке легендарный Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Ура! Ура! Я в цирк иду». Не откажите себе в удовольствии увидеть все своими глазами! — говорится в сообщении.

Билеты на выступление можно приобрести в кассе цирка или в отделении «Почта Донбасса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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