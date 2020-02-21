Медведи-жонглеры, акробаты-экстремали и веселые клоуны: Московский цирк Никулина едет в Донецк с новой программой
Московский цирк Никулина снова приедет в Донецк. Циркачи проведут здесь около месяца. В это время они будут выступать в нашем донецком цирке «Космос». Для этого они подготовили новую развлекательную программу «Ура! Ура! Я в цирк иду!». Организаторы обещают незабываемое зрелище с жонглирующими животными, экстремальными номерами акробатов и, конечно же, веселыми клоунами. Об этом рассказали в пресс-службе донецкого цирка «Космос».
— Невероятное событие! С 7 марта по 5 апреля в Донецком цирке легендарный Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Ура! Ура! Я в цирк иду». Не откажите себе в удовольствии увидеть все своими глазами! — говорится в сообщении.
Билеты на выступление можно приобрести в кассе цирка или в отделении «Почта Донбасса».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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