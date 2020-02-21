Каждый день все новые разрушения: Украина выпустила по ДНР более 60 снарядов

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:34:04+03:00

Под огнем украинских боевиков снова Старомихайловка, Саханка, Горловка

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Минские соглашения и перемирия так и остаются мертвыми. Украинские боевики за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 65 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 65 единиц.

Опять под огнем оказались районы поселков Доломитное и шахты имени Гагарина (горловское направление); район «Вольво-Центра», окрестности села Спартак, поселка Старомихайловка и прилегающее к Ясиноватой село Васильевка (донецкое направление); окрестности сел Коминтерново, Ленинское, Саханка, Сосновское (мариупольское направление).

В результате три частных дома повреждены в поселке Старомихайловка на западе Донецка и еще один – в пригороде Горловки.

ИСТОЧНИК KP.RU