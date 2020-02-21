2020-02-21T10:28:09+03:00
Общество

В Донецке пройдет фестиваль национальных культур

Блюда национальной кухни, предметы быта и культуры продемонстрируют в библиотеке Крупской
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донбассе проживает более 70 национальностей. Фото: ДАНВ Донбассе проживает более 70 национальностей. Фото: ДАН
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Донбасс известен своей многонициональностью и терпимостью ко всем культурам и многообразию традиций. Сегодня в Донецке пройдет фестиваль национальных культур «Родной земли многоголосье», он будет приурочен к Международному Дню родного языка.

- В программе – концертные номера культурно-национальных сообществ Республики, среди которых общественная организация «Берегини Донбасса», культурно-просветительное общество белорусов «Неман», общество греков имени Федора Стамбулжи, межнациональная организация «Землячество Алании», представители армянской общины, общества польской культуры «Полония», донецкого татарского культурного центра, культурно-просветительского общества ромских женщин «Мирикля`», болгарского общества «Возрождение», - сообщила специалист отдела религий и национальностей министерства культуры ДНР Светлана Загребная.

Посетителям представят выставку национальных предметов быта, украшений, картин, костюмов, книг, а также блюд национальной кухни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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