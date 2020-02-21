«Мобиль помощи ПИФ»: Донецкий приют для животных нуждается в кормах и медикаментах

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:46:06+03:00

Также можно стать волонтером и помочь с выгулом собак и чисткой вольеров. Фото: инстаграм приюта «ПИФ»

Каждый понедельник автомобиль приюта будет ездить по городу, чтобы забрать посылки помощи

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Каждый день сотрудники донецкого приюта ПИФ спасают хотя бы одну жизнь. К ним попадают животные в очень тяжелом состоянии. У одного пса может быть опухоль, другому – нужна ампутация, а кого-то еще совсем маленьким подкидывают под ворота приюта.

В ПИФе уже живет около 800 собак и еще около 100 кошек. На их содержание нужны деньги, еда и медикаменты. А единственная помощь ПИФа – неравнодушные люди.

В связи с холодами сейчас приют, как никогда нуждается в помощи. Необязательно давать деньги. Если кто-то хочет помочь приюту, то можно передать посылку с крупами, консервами, теплыми одеялами или одноразовыми медицинскими принадлежностями. Кроме того, посылку помощи передать можно и без поездки в сам приют.

— Наш конь (он же транспорт) наконец-то вышел из ремонта (что, кстати, тоже благодаря помощи людей). Каждый понедельник машина будет ездить по городу. Сможем забрать любую помощь! Кто хотел что-то передать – пишите администрации приюта, — сообщают в соцсетях сотрудники приюта.

Приют будет благодарен за любую помощь в том числе и финансовую. Каждый желающий может сделать денежный перевод на один из реквизитов:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money: U264359439215 Гривна (UAH) E835235950990 Евро (EUR) R509399475348 Российский рубль (RUB) Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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ИСТОЧНИК KP.RU