2020-02-21T08:29:46+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 21 февраля принесет сырость и осадки

Пятница в Донецке будет пасмурной
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донецке туман и мокрый снег. Фото: Евгении КарпачевойВ Донецке туман и мокрый снег. Фото: Евгении Карпачевой
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21 февраля в Донецке и на территории ДНР мокрый снег и пасмурно. Температура воздуха от 0 до +1. Весь день будет идти мелкий дождь со снегом, который к вечеру может усилиться.

Морозы, похоже, покинули Донбасс. Подобную сырую погоду обещают нам и на выходные. Мокрый снег с дождем - самая гриппозная погодка, а потому не забывайте о средствах профилактики и старайтесь меньше бывать в местах скопления людей.

21 февраля отмечается день памяти пророка Захария Серповидца, а так же Феодора Стратилата. Если ночью гром прогремел, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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