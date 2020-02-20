2020-02-20T22:56:56+03:00
Общество

Погода в Луганске на 21 февраля: Мокрый снег с дождем, температура воздуха до 2 градусов тепла

Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске мокрый снег с дождем, температура воздуха до 2 градусов теплаВ Луганске мокрый снег с дождем, температура воздуха до 2 градусов теплаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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21 февраля в Луганске температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, местами пройдет небольшой снег с дождем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем минус 3 - плюс 2 градуса, - прогнозируют синоптики.

22-23 февраля, согласно предварительному прогнозу, температурный фон существенно не изменится, временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Луганске на 21 февраля: Мокрый снег с дождем, температура воздуха до 2 градусов тепла
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