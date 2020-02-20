2020-02-20T22:21:39+03:00
Политика

Политический хамелеон Зеленский перенял двойные стандарты США

Об этом заявили в парламенте ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Зеленский перенял двойные стандарты США. Фото: rt.comЗеленский перенял двойные стандарты США. Фото: rt.com
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Председатель общественного движения «Свободный Донбасс» Владимир Медведев считает, что Президент Украины Зеленский перенял у американской элиты политику двойных стандартов.

Ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью украинским СМИ охарактеризовал стратегию Зеленского по отношению к Донбассу как разумную.

- По сути, Волкер называет стратегию нового президента Украины и его команды умелой маскировкой, которая ставит те же цели, что и при Порошенко, но выглядит более привлекательно для представителей западных стран, - рассказал Владимир Медведев.

При этом Киев и дальше обстреливает города Донбасса, а в Минске саботирует переговоры.

- С одной стороны президент Украины говорит о желании мира. С другой - заявляет о том, что Минские договоренности надо пересмотреть, что закон об особом статусе Донбассу не нужен и вообще есть альтернативный сценарий - отгородиться от республик стеной. Такое лицемерие и цинизм Зеленского очень нравится его заокеанским кураторам, - подытожил парламентарий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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