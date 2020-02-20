В ЛНР новый судья Верховного Суда

20 Февр. 2020 2020-02-20T21:24:26+03:00

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20 февраля депутаты Народного Совета на пленарном заседании по представлению главы ЛНР Леонида Пасечника приняли постановление о назначении на должность судьи Верховного Суда Луганской Народной Республики Ларисы Пащенко.

За ее назначение единогласно проголосовал 41 присутствовавший депутат.

- Лариса Викторовна приняла присягу судьи Верховного Суда ЛНР, в которой сказано: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть», - сообщил председатель парламента Денис Мирошниченко.

Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с законом ЛНР «О судебной системе».

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ИСТОЧНИК KP.RU