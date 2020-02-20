Жители Кировска простились с Антоном Коровиным, погибшим во время обстрела 18 февраля

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:36:50+03:00

Антон встал на защиту ЛНР еще в 2014 году

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Жители Кировска простились о своим защитником, погибшим 18 февраля во время массированного артобстрела украинских военных. Об этом сообщили в администрации Луганска.

Предыстория такая. Украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле во время попытки приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. Погибли не менее двух украинских силовиков, ранения получили - не менее трех. После этого боевики нанесли артудар по Республике.

- В Кировске проводили в последний путь военнослужащего Народной милиции Антона Коровина, вставшего на защиту Донбасса еще в 2014 году. Проститься с героем пришли представители администрации города, командования Народной милиции ЛНР, его родные и близкие и просто жители, - рассказали в мэрии.

Антона Коровина похоронили на кладбище в Алчевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU