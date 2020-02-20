В ЛНР за полгода более 80 тысяч человек подали документы на получение паспорта РФ

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:52:36+03:00

Очереди из желающих получить паспорт РФ не иссякают. Фото: ДАН

А на паспорт ЛНР желающих в два раза больше

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Сотрудники миграционной службы МВД ЛНР в 2019 году приняли более 80 тыс. пакетов документов от жителей Республики на оформление гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

- За полгода сотрудники миграционной службы (МВД ЛНР) приняли более 80 тыс. пакетов документов на оформление гражданства РФ, а также выдали более 150 тыс. паспортов Луганской Народной Республики, - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

И очереди из желащих получить российское гражданство под миграционными пунктами и в ДНР, и в ЛНР не иссякают. Ранее "Комсомолка" сообщала об особенностях получения паспорта ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU