В ЛНР за полгода более 80 тысяч человек подали документы на получение паспорта РФ
Сотрудники миграционной службы МВД ЛНР в 2019 году приняли более 80 тыс. пакетов документов от жителей Республики на оформление гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
- За полгода сотрудники миграционной службы (МВД ЛНР) приняли более 80 тыс. пакетов документов на оформление гражданства РФ, а также выдали более 150 тыс. паспортов Луганской Народной Республики, - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.
И очереди из желащих получить российское гражданство под миграционными пунктами и в ДНР, и в ЛНР не иссякают. Ранее "Комсомолка" сообщала об особенностях получения паспорта ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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