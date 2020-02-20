Паспорт ДНР: когда нужно менять документ

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:57:36+03:00

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В Республике не спадает ажиотаж по поводу получения паспортов ДНР и РФ. И стоят в очереди за республиканскими паспортами и те, кому подошел срок замены.

- Замена паспорта производится при наличии одного из следующих оснований: — достижение возраста 20 и 45 лет; — изменение гражданином в установленном порядке ФИО, а также сведений о дате и месте рождения; — непригодности паспорта для дальнейшего использования из –за износа, обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей, - пояснили в Миграционной службе.

В районные миграционки очереди только по электронным талонам, который взять – это тот еще квест! А живая очередь есть только в миграцинной службе на улице Федора Зайцева, 46в. Но каждый день там стоит сотня людей, а обслужить могут человек 30. И стоят там и те, кому исполнилось 20 и 45 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU