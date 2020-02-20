Украинские военные обстреляли из БМП Старомихайловку

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:37:55+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Сегодня, 20 февраля, вооруженные формирования Украины открыли огонь из БМП-1 по Старомихайловке. Повреждены три частных дома. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 13.55 вооруженные формирования Украины открыли огонь по Старомихайловке с применением БМП-1. В результате обстрела повреждения получили три жилых дома по улицам Жуковского, 27 и 28а и Бакинских Комиссаров, 41, - отметили в СЦКК.

В домах повреждены кровля и остекление.

За минувшие сутки украинские боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики больше 80 боеприпасов. И это притом, что сейчас в Донбассе действует достигнутое в Минске перемирие.

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ИСТОЧНИК KP.RU