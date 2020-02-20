«Каждый день заболевают 2000 человек»: От свиного гриппа в ДНР умерли пять человек
С начала года в ДНР от свиного гриппа погибли пять человек. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.
- Люди умерли от заболевания гриппом А (H1N1). У нас сейчас волна подъема заболеваний ОРВИ и гриппом, но пока это протекает в легкой форме или средней степени тяжести. Каждый день фиксируется порядка 2000 новых случаев, - рассказала Ольга Николаевна.
H1N1 - свиной грипп. В Донецком регионе впервые появился в 2009 году. Тогда от H1N1 умерли 193 заболевших человека. Свиной грипп опасен тяжелыми осложнениями и высокой летальностью. Он поражает и наиболее молодое и трудоспособное население и детей. Коварен способностью вызывать вирусные пневмонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU