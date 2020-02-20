2020-02-20T15:21:48+03:00
Общество

«Каждый день заболевают 2000 человек»: От свиного гриппа в ДНР умерли пять человек

Об этом сообщила министр здравоохранения Ольга Долгошапко
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР от свиного гриппа умерли пять человек. Фото: ВКонтактеВ ДНР от свиного гриппа умерли пять человек. Фото: ВКонтакте
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С начала года в ДНР от свиного гриппа погибли пять человек. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

- Люди умерли от заболевания гриппом А (H1N1). У нас сейчас волна подъема заболеваний ОРВИ и гриппом, но пока это протекает в легкой форме или средней степени тяжести. Каждый день фиксируется порядка 2000 новых случаев, - рассказала Ольга Николаевна.

H1N1 - свиной грипп. В Донецком регионе впервые появился в 2009 году. Тогда от H1N1 умерли 193 заболевших человека. Свиной грипп опасен тяжелыми осложнениями и высокой летальностью. Он поражает и наиболее молодое и трудоспособное население и детей. Коварен способностью вызывать вирусные пневмонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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