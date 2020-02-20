Лейла обладает весьма крутым нравом: В ДНР в зоопарке Придорожное родился львенок
В одном из крупнейших зоопарков ДНР, который находится в селе Придорожное Старобешевского района родился первый в истории Республики львёнок Лейла. Многим дончанам хорошо известны родители малышки. Это львы Лео и Лана, которые попали в зоопарк еще в юном возрасте.
Сейчас маленькую львицу содержат в отдельном помещении с хорошим отоплением, но уже весной её переведут в настоящий вольер. На данный момент она чувствует себя отлично.
- Лейла очень игривая, но сильно отличается от своих родителей, которых можно было не только брать на руки, но и делать фото, - рассказала сотрудница зоопарка по имени Ольга, которая смогла приручить львов, хотя до этого в зоопарке их не было. - Почти сразу же девочка начала показывать всем свой строптивый характер.
Одьга надеется воспитать Лейлу к лету. В самом же зоопарке отметили, что ещё не знают точно, когда посетители смогут увидеть львёнка.
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ИСТОЧНИК KP.RU