Лейла обладает весьма крутым нравом: В ДНР в зоопарке Придорожное родился львенок

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:22:27+03:00

Сегодня малышка содержится в отдельном помещении и чувствует себя отлично

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В одном из крупнейших зоопарков ДНР, который находится в селе Придорожное Старобешевского района родился первый в истории Республики львёнок Лейла. Многим дончанам хорошо известны родители малышки. Это львы Лео и Лана, которые попали в зоопарк еще в юном возрасте.

Сейчас маленькую львицу содержат в отдельном помещении с хорошим отоплением, но уже весной её переведут в настоящий вольер. На данный момент она чувствует себя отлично.

- Лейла очень игривая, но сильно отличается от своих родителей, которых можно было не только брать на руки, но и делать фото, - рассказала сотрудница зоопарка по имени Ольга, которая смогла приручить львов, хотя до этого в зоопарке их не было. - Почти сразу же девочка начала показывать всем свой строптивый характер.

Одьга надеется воспитать Лейлу к лету. В самом же зоопарке отметили, что ещё не знают точно, когда посетители смогут увидеть львёнка.

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ИСТОЧНИК KP.RU