2020-02-20T13:15:27+03:00
Происшествия

Взрыв метана на шахте в Шахтерске: обожгло пятерых горняков

Об этом сообщили в МЧС ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Взрыв метана на шахте в Шахтерске. Фото: МЧС ДНРВзрыв метана на шахте в Шахтерске. Фото: МЧС ДНР
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В Шахтерске на частной шахте «Оглода» произошел взрыв метана. Ожоги получили пятеро шахтеров. Виной всему – курение в забое. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В Шахтерске на улице Первомайская на ФЛП «Оглода» в горной выработке глубиной 700 метров и уклоне 180 вследствие неосторожного обращения с огнем во время курении пятеро горняков получили ожоги разной степени тяжести от вспышки метана, - говорится в сообщении.

Все пятеро пострадавших госпитализированы в ожоговый центр Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ). Как «КП» сообщил руководитель ИНВХ Эмиль Фисталь, обожженные шахтеры получают необходимую помощь в полном объеме, прогноз на выздоровление благоприятный.

Пострадавшие 1976, 2000, 1983, 1977 и 1980 годов рождения. В спасательной операции участвовали 17 сотрудников МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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