2020-02-20T09:42:39+03:00
Политика

Погода в Донецке на день: 20 февраля дождя не будет, но пасмурно

По сообщениям синоптиков, в ДНР четверг 20 февраля весь день в городе пасмурно
Ольга ГОРДО
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Февраль в Донецке. Фото: Александр ВалентинивичФевраль в Донецке. Фото: Александр Валентинивич
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 20 февраля ожидается до +6 градусов.

- Весь день в Донецке будет пасмурной. Столбики термометров поднимутся до +6 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:27, закат – 17:58, долгота дня 10 часов 29 минут.

По народному календарю 20 февраля почитается память преподобного Луки Елладского. В старину была вкусная традиция печь в этот день пирожки с луком. А погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце «заходит красно» — будет холодное лето; облака высоко — к хорошей погоде.

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В прошлом году все восхищались подснежниками в феврале, в этом – январскими никого не удивишь. Ну, а чего восхищаться, когда их в каждом дворе выросло, возле Донбасс Арены, на бульварах, да везде! Более того, повылазили грибы! А пейзаж за городом, где в это время года должно быть белым-бело, выглядит как апрельские зарисовки – зеленые поля, сухая дорога, яркое солнце, синее небо (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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