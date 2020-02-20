20 Февр. 2020 2020-02-20T09:10:32+03:00

В ЛНР украинские военные за сутки три раза нарушили «перемирие». Фото: news-front.info

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки три раз обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы поселков Логвиново, Нижнее Лозовое и Березовское, - рассказали там. - Огонь велся из 82- и 120-миллиметровых минометов, а также станкового противотанкового гранатомета.

В предыдущие сутки украинские боевики открывали огонь по Республике еще чаще – 11 раз.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелам подверглись районы Голубовского, Донецкого, Смелого, Сокольникиов и Березовского. Огонь велся как из минометов указанного калибра, так и из 122-миллиметровых артиллерийских орудий.

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ИСТОЧНИК KP.RU