Украинская армия обстреляла ДНР: в Еленовке поврежден жилой дом

19 Февр. 2020 2020-02-19T23:13:23+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Под огонь киевских силовиков попали район «Вольво-центра» и поселок Еленовка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 14.28 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Пески к населенному пункту Донецк («Вольво-центр»), выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра», – сказано в сообщении.

В результате обстрела со стороны киевских силовиков в населенном пункте Еленовка повреждения получил жилой дом.

- Обстрел зафиксирован в 16.45. Отработал миномет калибром 82 миллиметра. В результате прямого попадания мины повреждена кровля. Другая информация уточняется, - рассказали в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU