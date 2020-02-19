2020-02-19T23:03:30+03:00
Общество

Погода в Луганске на 20 февраля: Сильный туман, до 5 градусов тепла

Ожидается, что объявят штормовое предупреждение
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Погода в Луганске на 20 февраля: Сильный туман, до 5 градусов теплаПогода в Луганске на 20 февраля: Сильный туман, до 5 градусов теплаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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20 февраля в Луганске температура воздуха ночью составит 0-2 градуса мороза, днем – 3-5 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Утром в Луганске ожидается туман, видимость меньше 500 метров (при видимости в тумане менее 500 метров объявляется штормовое предупреждение. – Авт.). На дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 20 февраля зафиксировали в 1880 году - минус 33,4 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1958 году - плюс 14,3 градуса.

21-22 февраля, по предварительному прогнозу, временами пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега, температурный фон значительно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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