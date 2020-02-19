«Такие мелочи всегда в стороне от фото и видеокамер»: Как жители Донецка помогают пережить суровую зиму птицам
Люди уже давно устали от войны. Поэтому вдали от политики и сводок с линии фронта существуют такие незаметные эпизоды из жизни дончан, как помощь животным и птицам пережить суровую зиму.
— Выходя утром на работу, я вижу, как по гололеду, в прямом смысле этого слова ползут бабушки, чтобы покормить птичек. Потому что везде снег и им голодно. Или вот соседка выносит в миске еду дворовым кошкам. И ставит отдельное блюдечко с молоком перед красивой пятнистой кошкой, которая скорее всего беременна, — рассказывает дончанка Елена Админцова.
А тем временем в парке имени Щербакова весит огромная кормушка для птиц и мелких грызунов. И она с заметной регулярностью каждый день пополняется крошками хлеба, разными крупами и даже раздробленными кусочками орехов.
— Такие мелочи всегда в стороне от фото и телекамер. Это обыденность, никакой событийности, просто повседневность. Этот город так просто живет. Так дышит, — добавила женщина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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